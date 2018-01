Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al României a crescut în trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie brută. Tot statisticile spun că în primele nouă luni din acest an economia României a înregistrat o creştere de 7%. Iar laudele pentru „prospera“ Românie au inundat toată presa. S-a spus despre România că e „noul tigru economic al Europei“, care i-a luat fața chiar și Chinei la creștere economică. Pare prea frumos ca să fie adevărat, am putea spune. Da, teoretic e frumos, practic, nimeni nu... citeste mai mult

