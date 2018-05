Performanţele recente ale celor mai mari economii din zona euro au pus şi mai mult sub semnul îndoielii revi­ri­mentul aşteptat al sectorului manufacturier al regiunii după un trimestru I slab, în condiţiile în care indicatori atent ur­măriţi ai încrederii din sector au relevat un pesimism per­sistent în rândul business managerilor, scrie Financial Times.

Deşi indicatorii PMI ai IHS Markit pentru Germania, Franţa şi zona euro s-au menţinut peste linia de 50 care separă creşterea de scădere, fiecare dintre aceştia s-au situat sub aşteptările analiştilor în luna mai.... citeste mai mult