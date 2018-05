Economia Romaniei a crescut in primul trimestru cu 4% Economia Romaniei a crescut in primul trimestru al acestui an cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,2% pe serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, arata primele estimari publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

