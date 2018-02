Economia Romaniei a crescut cu 7% in 2017, dar investitiile au ramas la nivelul din 2003 Romania a inregistrat o crestere economica record in 2017, cu 7% mai mult fata de 2016, fiind cea mai substantiala crestere din 2008, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica.

Economia romaneasca a beneficiat de multe masuri guvernamentale care, in ultimii doi ani, au stimulat consumul, generand o crestere economica semnificativa. In trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fata de trimestrul anterior si cu 7% fata de acelasi trimestru din 2016.

"Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6% comparativ cu