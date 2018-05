Economia mondiala este in pericol. Pretul petrolului poate ajunge la 100 de Dolari Pretul barilului de petrol este in permanenta crestere, iar analistii economici preconizeaza ca acest lucru va avea un impact negativ urias asupra economiei mondiale.

Banca elvetiana de investitii trage un puternic semnal de alarma, avertizand cu privire la potentialul impact al cresterii pretului petrolului asupra economiei globale.

Pretul titeiului crud Brent, de referinta la nivel international, a crescut cu 48% in ultimul an si s-a tranzactionat la peste 80 de doalari per baril. Majorarea este alimentata de agravarea crizei economice din Venezuela, care amplifica riscul ca... citeste mai mult

