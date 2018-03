Ecoaqua solicita fonduri UE de 300 de milioane de euro pentru apa si canal

Ecoaqua SA si ADI Ecoaqua au primit din partea consultantului studiul de fezabilitate cu privire la proiectul gigant care presupune extinderea retelelor de apa si canalizare in aproximativ 30 de localitati din judetele Calarasi si Ialomita. Proiectul va fi depus spre finantare pe Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 si are o valoare initiala de 300 de milioane de euro. Cezar Paul Neagu, director general ECOAQUA SA Calarasi, considera ca acest proiect este cel mai mare executat vreodata in judet si spera sa obtina pana la finele anului toate avizele necesare inceperii lucrarilor.

