Eclipsa totala de Luna in Leu, 21 ianuarie 2019

Pe 21 ianuarie 2019, avem o Eclipsa totala de Luna gradul 1 Leu formata cu ajutorul Nodului Nord in Rac gradul 26:47. Aceasta Eclipsa conjugata cu Nodul Nord in Rac ofera oportunitati, recompense, noroc si fericire dar si blocaje, teama de a renunta la modelele vechi de viata, de a pleca pe un drum nou. Este o Eclipsa totala de Luna pe gradul 1 cu o influenta deosebita asupra semnelor fixe Leu, Varsator, Taur, Scorpion (cei nascuti la inceputul semnelor zodiacale) dar si asupra semnelor cardinale Berbec, Balanta, Rac, Capricorn (cei nascuti in ultimile... citeste mai mult