Eclipsa totala de Luna – 27 iulie 2018

Pe 27 iulie 2018 va avea loc o eclipsa totala de Luna, cel mai important fenomen astronomic din acest an, si cea mai lunga eclipsa totala din secolul 21, cu durata totalitatii de 1 ora si 42 de minute.

Fenomenul se va produce in seara zilei de 27 iulie 2018, incepand cu ora 20.14, si se va continua tarziu in noapte, eclipsa se va incheia pe 28 iulie 2018, ora 2.28.

Din Romania eclipsa va fi vizibila in intregime, maximul producandu-se la ora 23.21 (ora de vara). Ultima eclipsa totala de Luna observabila din... citeste mai mult

