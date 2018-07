Eclipsa de Lună din 27 iulie. Vineri, 27 iulie 2018, are loc un fenomen astronomic unic in secolul XXI. Este vorba despre cea mai lunga eclipsa totala de Luna plina sangerie. Fenomenul va dura numai putin de 103 minute si va putea fi vazuta si din Romania.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie!

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei... citeste mai mult

