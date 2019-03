Echipele de juniori ale Academiei Hagi născuţi în anii 2008 şi 2009 au susţinut, la Varna, patru meciuri de verificare contra formaţiilor Cerno More Varna şi Dunav Ruse.



Bilanţul constănţenilor a fost de trei victorii şi o înfrângere: Cerno More Varna 2008 - Academia Hagi 2008 0-1 (a marcat Lehăduş), Dunav Ruse 2008 - Academia Hagi 2008 5-3 (au marcat pentru oaspeţi Dragomir, Dimcică şi Bunea), Cerno More Varna 2009 - Academia Hagi 2009 1-4 (au marcat C. Mihai, Pambuca, Carabaş, Iordache), Dunav Ruse 2009 - Academia Hagi 2009 1-6 (au... citeste mai mult