NVIDIA anunță că echipa chineză de esports, TYLOO, una din cele mai bune echipe Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) din lume, se alătură grupului GeForce Esports.

TYLOO, echipă de top CS: GO din Asia, a câștigat 16 turnee CS: GO în 2016 și a fost câștigătoarea China Cup în 2017. TYLOO are o puternică comunitate online, media de vizualizări a unui stream depășind 1 milion.

Ca parte a grupului de echipe GeForce Esports, TYLOO va beneficia de plăci grafice GeForce din seria 10, precum și alte echipamente hardware, va avea prioritate pentru programarea... citeste mai mult

