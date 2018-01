Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, in perioada 7-25 februarie 2018, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie a.c., cu incepere de la ora 11.00.

La evenimentul care va fi transmis in direct pe TVR HD vor fi prezenti Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, George Boroi, secretar general al COSR, membri ai Comitetului Executiv al COSR si personalitati ale miscarii olimpice romanesti.

