Echipa de fotbal Leii Tritenii de Jos, care a terminat pe locul 1 in Liga 4 a judetului Cluj la fotbal, va juca barajul pentru promovarea in Liga 3 pe terenul TransSil 1, din Targu Mures, in compania formatiei Vointa Livezile, din judetul Bistrita...

Turda News, 10 Iunie 2011