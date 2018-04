Debut cu dreptul pentru voleibalistii de la CSM Câmpia Turzii, la turneul semifinal de la Bacău, acolo unde au câștigat categoric in prima partidă cu scorul de 3-0 (25-13; 25-18; 25-20), in fața celor de la ACS Volei Club Zalău.



Voleibalistii CSM-ului au făcut o partidă excelentă, in care au etalat un joc extrem de frumos si de pragmatic.

Echipa din Câmpia Turzii trebuie sa obtina cel puțin 2 puncte din întâlnirea de maine cu tânăra formatie CSS CNE Lapi Dej și se califică astfel la turneul de promovare in prima liga.

Formația CSM Câmpia Turzii a aliniat următorul sextet in meciul de azi: Remes Dan, Câmpean Tudor,