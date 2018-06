Elevii care au participat la Campionatul Mondial de Robotică din SUA vor primi luni titlul „Gorjeanul Anului“ din partea Consiliului Judeţean (CJ) Gorj. Echipa de robotică a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ ,TECHNOGODS, a reprezentat județul la First Tech Challenge la București și România la Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge din SUA, obținând rezultate excepționale.

De doi ani participă la concurs

TECHNOGODS este o echipă de robotică din cadrul Colegiului Național „Ecaterina Teodoriu“ din Târgu Jiu, participantă de doi ani la competiția First Tech Challenge. Concursul, fiind noutate în România, a fost dificil în primul an, echipa de robotică TECHNOGODS... citeste mai mult