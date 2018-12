Tradiționala ședință de final de an în care sunt anunțați laureații anului în sportul sătmărean a avut loc ieri dimineață la sediul DJST Satu Mare.

Oficialii direcției în frunte cu directorul Adrian Ardelean au prezentat listele inițiale cu punctajele obținute la final de an la sporturi olimpice și neolimpice. Și au așteptat apoi păreri, sugestii și… reclamații de la reprezentanții cluburilor, prezenți și ei la ședință.

Dacă la sporturi olimpice lucrurile au fost destul de clare, fiind făcută o singură modificare în top 5, în schimb la cele neolimpice am avut parte de o răsturnare spectaculoasă de situație.... citeste mai mult