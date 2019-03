În prima zi din luna martie, echipa "10 pentru folclor" a pregătit o surpriză pentru suceveni. Caravana folclorului va poposi pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 10:00-13:00, pentru a dărui sucevenilor flori şi mărţişoare. De la an la an, echipa „10 pentru folclor” a simţit că are alături în misiunea ei tot mai mulţi susţinători şi, de aceea, s-a gândit la tot felul de surprize pentru a le arăta că îi preţuiesc pentru această susţinere.

„Pe măsură ce creşte, este firesc ca şi noi să dedicăm mai mult timp şi să investim mai multă energie în proiectul nostru de suflet”,... citeste mai mult