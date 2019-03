ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ. 2019 este unul dintre acei ani rari, cand SuperLuna Plina isi face aparitia exact in timpul echinoctiului de primavara, adica pe 20 martie. Acest eveniment are loc numai de trei ori intr-un secol. In plus, este cea de-a treia si ultima „SuperLuna”. Bucura-te de extralumina degajata de luna din aceasta noapte.

Evenimentul este urmarit de multa lume, intrucat oricine cunoaste Luna, iar echinoctiul este amintit in toate calendarele.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ. Semnificatii echinoctiu de primavara

