ECHINOCȚIU DE PRIMĂVARĂ 2019. Echinoctiul de primavara va avea loc intre 20 si 21 martie. Soarele se va muta in Berbec si in timp ce traverseaza constelatia ne vom bucura de o perioada minunata in care ziua si noapte vor avea acelasi numar de ore. De altfel, echinoctiu inseamna „noapte egala”, noaptea si ziua impartindu-si in mod egal cele 24 de ore. Lumina este in crestere. Ceea ce a si dus la asocierea echinoctiului de primavara cu Pastele.

ECHINOCȚIU DE PRIMĂVARĂ 2019. Berbecul este primul semn al ciclului zodiacal, iar intrarea soarelui in Berbec reprezinta... citeste mai mult