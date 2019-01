Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Constanța, că metodologia de redactare a manualelor școlare a fost schimbată după greșelile apărute în manuale, precizând că aceste greșeli au fost „neatenții”.

„Vreau să vă spun că în acest an, poate ați și văzut pe site-ul nostru, am rescris metodologia pentru manuale, am deschis competiția pentru manuale pentru că interesul nostru este să avem manuale corecte, manuale de calitate. Și dacă o să vă uitați în metodologie o să vedeți că anul acesta saltul spre calitatea manualelor este absolut imens”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Ea a precizat că nu va fi selectat niciun manual care va obține mai...