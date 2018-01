Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a vorbit vineri, după ședința CEx, despre numirile unor miniștri cu probleme penale în actualul Guvern, conform stiripesurse.

„N-am spus niciodată lucrul acesta și nu este adevărat ce spuneți. Nu știu la ce vă referiți. Eu sunt Stan-Pățitul, să spunem așa. Mulți ani de zile am fost sub degetul arătător. Eu cred că atunci când justiția zice ceva, trebuie să ne uităm la ce zice. Până atunci nu trebuie să-i punem pe oameni sub oprobiul public”, a spus Ecaterina Andronescu, întrebată despre numirile unor miniștri cu probleme în justiție.

Cât despre faptul că noul guvern va avea patru vicepremieri, Andronescu a spus că... citeste mai mult

azi, 01:23 in Politica, Vizualizari: 40 , Sursa: Replica in