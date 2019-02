Pictoriţa Ecaterina Vrana Gora este internată la Spitalul Colţea și se află într-o situaţie critică: artista are nevoie de masă trombocitară pentru a supravieţui. Apropiații fac apel către donatorii de sânge pentru a o ajuta, scrie Hotnews.

„Sunt de sâmbătă în Spitalul Colţea. Şi am nevoie de masă trombocitară şi nu primesc de la Institut! Sunt foarte supărată! De două zile nu am primit. În acte sunt ECATERINA GORA! Cine poate dona masă trombocitară, vă rog, la Institutul de hematologie! Pentru Ecaterina Gora de la Spitalul Colţea“, este și apelul transmis de pictoriţă de pe patul de spital.

