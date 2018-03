Madalina, fosta iubita a lui Kamara, a povestit un moment din trecutul sau, mai exact despre episodul in care a facut videochat.

Tanara avea 20 de ani la acea vreme, insa sustine ca meseria asta nu a fost pentru ea si a decis sa renunte dupa doar 10 zile. Cu toate astea, Madalina a reusit sa stranga o suma frumusica.

"Stateam in casa si faceam cartofi prajiti, cantam, dansam. Am castigat in jur de 3000 lei in 10 zile. Am renuntat pentru ca nu era de mine, trebuie sa fii facuta pentru asta. Nu sunt facuta pentru asta, nu parea natural la... citeste mai mult