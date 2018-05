Mergi in fiecare zi cu metroul si auzi de zeci de ori mesajele din tren. Insa te-ai intrebat vreodata daca acea voce este reala sau doar un robot? Ei bine 700.000 de bucuresteni o aud zilnic pe actrita Isabela Neamtu. Aceasta este mai ascultata in metrou decat la teatru, pe scena. Actrita este vocea pe care o auzi prin difuzoare cand se inchid usile si cand urmeaza o noua statie.

Surprinzator ea nu merge aproape deloc cu metroul, dar se bucura ca bucurestenii ii aud vocea.

In urma cu 3 ani, actrita Isabela Neamtu a dat in judecata Metrorex. Aceasta sustine ca nu a fost remunerata pentru serviciile sale. A primit drept despagubire suma de 4.300 de dolari.