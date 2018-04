Marti, 03 Aprilie, 16:23

Luis Suarez, 31 de ani, are ocazia miercuri seară să spargă ghinionul în Liga Campionilor. Atacantul uruguayan nu a mai înscris în cea mai importantă competiție europeană de peste un an.

Ultimul gol marcat de vârful blaugrana în Liga Campionilor datează din 8 martie 2017, în remontada de răsunet cu PSG! Au trecut de atunci 13 luni, scrie as.com.

AS Roma se teme însă de Suarez, dornic să marcheze în Europa și să pună capăt secetei.

8 meciurifără gol (971 de minute) are Luis Suarez în acest sezon de Liga Campionilor

În La Liga, Suarez are 21 de goluri în 25 de meciuri în actuala ediție a campionatului spaniol, plus alte 3 reușite în 5 meciuri

