Atacantul brazilan, Neymar, nu l-a uitat pe fostul său coleg de la FC Barcelona, Lionel Messi, despre care are numai cuvinte de laudă.

"Am jucat cu Messi, cred că este unul dintre cei mai buni jucători din fotbal. Este idolul meu", a spus fotbalistul campioanei Franţei, PSG, într-un interviu pentru The Players' Tribune, care a dezvăluit ce efect a avut Messi asupra lui: "Când jucam la Barcelona în fiecare zi învăţam de la el, la fiecare antrenament. Era o bucurie să îl văd pe teren, m-a ajutat să devin un fotbalist mai bun".

