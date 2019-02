„E un buget catastrofal care sper, din toata inima, sa nu treaca sau, daca va trece, sa treaca puternic corectat”

• spune Raducu Filipescu, senator PNL Calarasi, vizavi de bugetul Romaniei pe anul 2019

Bugetul pe anul 2019 nu doar ca s-a lasat indelung asteptat, ci continua sa fie un subiect controversat. Acesta a intrat de miercuri (13 februarie) in dezbatere in plenul comun al Parlamentului, actuala putere dorind ca astazi (vineri, 15 februarie) sa se dea votul final.

Senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu apreciaza ca bugetul este unul dezastruos fiindca este alcatuit pe criterii politice. In primul si primul rand este un buget pur politic, 150% politic, in sensul in care, sume... citeste mai mult

