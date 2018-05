Cum se menține în formă botoşăneanca Silvia Chifiriuc? Prin foarte multă mișcare, potrivit spuselor sale. :

”Fac sport de trei-patru ori pe săptămână. Urc pe munte, înot. Doar am stat la mare, îmi place foarte mult să înot”, a declarat aceasta pentru Libertatea.

Soţia lui Petre Roman nu a ascuns faptul că petrece ore bune și la masaj, și că ajunge să facă și sauna.

”Mai fac si un pic de saună, masaj. Ador masajul”, spune aceasta.

Se pare că nu doar Silvia este cea care adoră sportul. Aceasta a mai dezvăluit că fiul său are înclinații spre sport și că încearcă totodată să cânte și la pian.

”Petrus mai și cântă. La pian, încearcă puțin, nu am avut vreme să ne ocupăm mai serios.... citeste mai mult

