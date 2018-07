Yahoo Messenger va fi închis pe 17 iulie, după ce programul de chat a pierdut cursa în fața rivalilor ca WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Slack sau WeChat, potrivit The Next Web.

Yahoo este acum parte a Oath, o subsidiară a operatorului american de telefonie Verizon. Yahoo Messenger și-a făcut debutul în anul 1998 sub numele de Yahoo Pager, dar și-a schimbat denumirea în 1999. Acum, cei care mai vor să folosească Yahoo Messenger sunt redirecționați către serviciul de chat Squirrel.

Yahoo este și victima celui mai mare furt de date din istorie, când toate cele 3 miliarde de conturi de Yahoo au fost afectate