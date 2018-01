Câştigătoare la Shenzen, Simona Halep beneficiază de un plus de 250 de puncte în ierarhia WTA şi are începând de astăzi, 6.425 de puncte, consolidându-şi astfel poziţia de lider al clasamentului feminin.

Pe locul doi a urcat daneza Caroline Wozniacki, care a ajuns până în finală la Auckland, fiind învinsă în ultimul act de Julia Georges, din Germania. Ea are 6.095 de puncte, cu 330 mai puţine decât Simona Halep.

După ce a abandonat la Brisbane, Garbine Muguruza a pierdut 130 de puncte şi este pe poziţia a treia cu 6.005 puncte, 420 în minus faţă de Simona. Jucătoarea din Spania a primit un wild-card la Sydney şi o... citeste mai mult

