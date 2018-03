E oficial: Se maresc contributiile la pensii, pentru cei care se asigura voluntar in sistemul public De la 1 aprilie, baza lunara de calcul minima a contributiei de asigurari sociale (CAS) la contractele de asigurare voluntara, se va majora, conform unui act normativ publicat la 23 martie in Monitorul Oficial al Romaniei. In prezent, baza lunara de calcul este raportata la salariul mediu brut, iar de luna viitoare, aceasta va fi obtinuta in urma raportarii la salariul minim.

