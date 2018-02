E oficial: S-a votat interzicerea comercializarii acestor produse in Romania Luni, 19 februarie, senatorii au votat in unanimitate un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se va interzice comercializarea pungilor cu maner, confectionate din plastic subtire si foarte subtire. Urmeaza ca votul final sa fie exprimat de forul decizional, in Camera Deputatilor.

Proiectul privind interzicerea comercializarii pungilor de transport, din plastic subtire si foarte subtire, transpune o directiva europeana emisa la inceputul anului, care are ca scop reducerea consumului de articole de unica folosinta confectionate din plastic, dar si... citeste mai mult