În acest an şcolar nu se aplică nicio schimbare în formatul variantelor de subiecte, iar examenele de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat se vor susţine în aceleaşi condiţii, a anunţat vineri ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, în cadrul unei declaraţii de presă.

„Ca ministru interimar al Educaţiei, am solicitat consultări cu sindicatele din învăţământul preuniversitar, cu Federaţia Asociaţiilor de Părinţi, cu Consiliul Naţional al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce priveşte modul în care copiii noştri în acest an şcolar vor... citeste mai mult