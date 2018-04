Energoterm SA a decis ca începând de azi, miercuri, 11 aprilie 2018, să sisteze furnizarea căldurii, ceea înseamnă că am ieșit din iarnă și am intrat oficial în primăvară. Încă de săptămâna trecută conducerea Energoterm a hotărât să sisteze căldura pe timpul zilei, între orele 10.00 şi 18.00, ca urmare a creşterii temperaturii înregistrate pe timpul zilei.

„Deși temperaturile diurne erau destul de ridicate înainte de Paște, nu puteam opri furnizarea căldurii. Dar pentru că puneam în pericol sistemul și mai ales CAF-ul, am hotărât să furnizăm căldură doar seara și noaptea. Pentru că în următoarea perioadă prognoza este bună, am decis sistarea activității de producție în... citeste mai mult