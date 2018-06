E oficial: Patronii vor putea scoate bani din firme, de mai multe ori pe an, sub forma de dividende Parlamentul a adoptat miercuri o lege care ofera patronilor de firme din Romania posibilitatea de a scoate bani din companii de mai multe ori pe an, ca dividende.

Legea adoptata miercuri de Parlament permite firmelor distribuirea de dividende trimestrial, ci nu doar o data dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, cum este in prezent. Patronii vor putea scoate bani din firme de mai multe ori pe an, dar sub forma de dividende.

