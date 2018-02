Minimum 15 ani vechime! Asta este condiția impusă de autorități pentru ca un român să poată deveni la un moment dat pensionar cu drepturi depline.

Altfel, rămâne un simplu asistat social, care va primi o viață întreagă pensia minimă.

De la 1 ianuarie, aceasta a crescut de la 520 de lei la 640 de lei, însă majorările nu vor curge an de an, ci doar atunci când vor fi bani suficienți la buget, după cum a anunțat Olguţa Vasilescu.

În plus, ei nu fi incluși în noua Legea a pensiilor, deci nu vor avea venituri în funcție de punctul de pensie, care acum este de 1.000 de lei.

azi, 16:31 in Social, Sursa: A1