Cuplurile infertile care vor să aibă copii vor primi, începând din 4 iunie, sprijin financiar pentru realizării procedurii de fertilizare in vitro, anunță Primăria Capitalei.

Astfel, persoanele care au fost diagnosticate cu infertilitate și vor să devină părinți vor primi, începând din 4 iunie, 13.800 de lei, bani ce se vor acorda pentru fiecare cuplu, sub formă de vouchere în două etape, în baza scrisorii medicale.

Proiectul se va derula începând din 4 iunie, în farmacii şi în unităţi sanitare specializate în fertizilizare in

