Justiția din România a ajuns temă de discuție pentru Emmanuel Macron, într-un interviu dat la fix un an după ce a devenit președintele Franței. Sunt unii care vor să pună capăt independenței magistraților, la fel ca în Ungaria și Polonia. Dar președintele Klaus Iohannis ține situația sub control, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele Franței l-a lăudat pe omologul său român într-un interviu televizat, acordat la împlinirea unui an de la preluarea mandatului.

