Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care interzice comportamentele care constau in violenta psihologica (bullying) in unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale.

"In unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise comportamentele care constau in violenta psihologica – bullying", potrivit proiectului normativ de modificare a legii educatiei nationale.



În cadrul programelor de formare continua a personalului didactic

