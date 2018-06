Douăzeci şi şapte de judeţe sunt, duminică, sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, fiind anunţate cantităţi însemnate de precipitaţii care pot depăşi 50 de litri pe metru pătrat. În plus, se vor semnala intensificări ale vântului, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, până duminică, la ora 23.00, 27 de judeţe sunt sub cod galben de furtuni. 16 judeţe sunt vizate integral de avertizarea meteorologilor, iar în restul zonelor doar anumite localităţi.

"În intervalul menţionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în zonele de munte, precum şi în Crişana, Maramureş, Transilvania şi...

