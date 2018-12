Ceaţa densă îngreunează circulaţia, vineri seară, pe mai multe şosele din judeţele Bacău, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Prahova, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea, unde vizibilitatea este redusă sub 150 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, anunţă Centrul Infotrafic. Pe A1 Sibiu - Deva plouă slab şi se poate forma polei.

