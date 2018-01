S-au investit bani seriosi in aceasta masina. Si in eleronul ei de deltaplan. Apreciem in schimb conversia la 4 prezoane pentru roti si lucrarea de tinichigerie si in fibra de sticla, care pare curata si ingrijita, potrivit 4tuning.ro.

Cum arată această Dacie 1310 modificată, în Galeria Foto.

