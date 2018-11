Vândut de Internazionale Milano la Genoa, în vară, pentru opt milioane de euro, Andrei Radu (21 de ani) are evoluţii excelente în poarta grifonilor, iar Laurenţiu Brănescu (24 de ani) e de părere că goalkeeper-ul naţionalei Under 21 ar putea reveni pe "Giuseppe Meazza".

Ajuns la juniorii Interului în 2013, Radu a crescut sub ochii oficialilor milanezi, dar în iulie s-a considerat că nu este pregătit să facă pasul la echipa mare şi cele opt milioane de euro de la Genoa au fost suficiente pentru transfer. Acum, când Radu impresionează în Serie A şi în tricoul echipei naţionale,... citeste mai mult

