UPDATE ora 17:00 "Trăim într-o lume bolnavă. Nu este adevărat că Reghecampf va antrena Rapidul. Rapid are cel mai bun antrenor din România, pe Răzvan Lucescu, antrenor care mai are încă un an de contract cu noi", a declarat Copos pentru...

Gazeta Sporturilor, 18 Mai 2012