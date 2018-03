Organizată de postul de televiziune Nickelodeon, gala, care a avut loc la The Forum din Inglewood, California, şi a fost prezentată de starul World Wrestling Entertainment (WWE) John Cena, celebrează artiştii preferaţi din filme, muzică, televiziune şi social media ai copiilor.

Anul acesta, Dwayne Johnson a primit premiul pentru actorul favorit, în timp ce comedia "Jumanji: Welcome to the Jungle" a fost desemnată filmul preferat.

În noul film "Jumanji: Aventură în junglă", jocul se schimbă, întrucât patru prieteni extrem de... citeste mai mult

