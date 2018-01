Dusmanii din perne. Ce boli poti face atunci cand dormi si cum sa le previi

Boli somn. O treime din greutatea pernei este reprezentata de acarieni (vii sau morti), dejectiile lor, bacterii si piele moarta, arata un studiu realizat de cercetatori de la spitalul St. Bartholomew din Londra in colaborare cu London National Health Service. Pernele sunt asadar un mediu propice pentru inmultirea bacteriilor, stafilococilor (stafilococ auriu) si chiar E.coli, ceea ce va duce la boli precum gripa, hepatipa, varicela. „In timp ce unii acarieni periculosi pot fi gasiti numai in pernele de spital, altele se pot cuibari si in pernele din locuintele fiecaruia”, spune dr. Arhtur Tucker, unul dintre realizatorii studiului,... citeste mai mult