Recentul scandal pe tema revocării lui Liviu Dragnea de la şefia Camerei Deputaţilor a scos la iveală o dispută aparent ireconciliabilă între Putere şi Opoziţie. În ciuda aparenţelor, în spatele scenei politice, parlamentarii nu sunt atât de înverşunaţi, ba chiar sunt prieteni. Iar cheia armoniei stă în respectarea regulilor şi cei şapte ani de acasă.

Parlamentul României are o echipă care participă an de an la campionatele europene sau interparlamentare de fotbal. Ca şi în Parlament, echipa este dominată de PSD, doi jucători fiind chiar din Teleormanul lui... citeste mai mult