Doi caini, care au muncit mai mult de zece ani pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IIJ) Iasi, au ajuns la varsta pensionarii • Unul dintre caini va fi luat de jandarmul care s-a ocupat de-a lungul timpului de el, insa cel de-al doilea are nevoie de un stapan. Despartire dureroasa in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi. Doi camarazi care le-au fost alaturi in ultimii 11 ani sunt acum nevoiti sa îsi ia la revedere de la colegii lor.

