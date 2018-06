In 2011, aeroportul Otopeni a inregistrat mai multe curse decat Gara de Nord. Mai precis, pe cel mai mare aeroport al tarii au aterizat in 2011- 105 avioane pe zi, in timp ce in Gara de Nord au intrat doar 103 trenuri zilnic, relateaza Stirile ProTV....

9am, 6 Ianuarie 2012