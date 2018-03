Dupa zece ani, Erste este la maximum, la BVB Pretul actiunilor emise de Erste Group Bank AG a atins, astazi, maximum de la admiterea lor la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, in anul 2008.

Maximum (si de inchidere si de sedinta) a fost de 200 de lei, in crestere cu 1,21% fata de ziua precedenta. Au fost schimbate 1.509 de actiuni, in valoare de 301,219 lei.



In ultimul an, la Bucuresti, actiunile Erste - actionarul majoritar al BCR - au fost schimbate la preturi cuprinse intre 130 si 200 de lei.

In acelasi timp, la Bursa de la Viena, actiunile Erste se tranzactioneaza la... citeste mai mult